В Украине еще шестерых человек проверяют на коронавирус

Образцы биологического материала находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья.

В Украине еще шесть человек проверяют на коронавирусную инфекцию.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге в Киеве.

«Сейчас в Украине находятся на исследовании 6 подозрений на коронавирусную инфекцию. Эти люди также изолированы, некоторые образцы биологического материала находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение сегодняшнего дня», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 марта был подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.