В Украине из-за коронавируса могут изменить правила вызова "скорой" и врача

По словам заместителя министра здравоохранения, бригады скорой помощи будут приезжать к людям с высокой температурой или подозрением на коронавирус.

В Украине могут временно изменить правила вызова кареты скорой помощи и врача.

Как сообщает УП, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер на брифинге. По его словам, если у человека высокая температура и подозрение на коронавирус, то карета скорой помощи должна приезжать на такие вызовы.

"Сейчас нарабатывается возможность изменений в порядок вызова "скорой" и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать на дом и человек не путешествовал по городу", - отметил чиновник.

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По словам Луфера, "скорая" знает, что делать в случае вспышки коронавируса.

"Есть утвержденный план действий в области и отдельные койки в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно о выявлении первого в Украине случая коронавируса. Всего, по состоянию на 3 марта, в мире зарегистрировано 90 тыс. 937 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 117 летальные, выздоровели 48 тыс. 017 человек.