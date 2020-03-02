Украина готова к возможному появлению и локализации нового коронавируса - Минздрав

По словам заместителя министра здравоохранения, инфекционные отделения обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких для того, чтобы вовремя предоставить медицинскую помощь.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил о готовности медицинского персонала к возможному появлению и локализации новой коронавирусной инфекции.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в Киеве. «Мы продолжаем температурный скрининг, вместе с Государственной пограничной службой с 24 февраля уже проскринингованы около 540 тыс. человек», - заявил Ляшко.

По его словам, во время общения с работниками инфекционных отделений, медицинские работники уверяли его в готовности к локализации, выявлению и оказанию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

«Никакой паники среди медицинских работников не существует. Все ждут этого случая, который может произойти, и поддерживают действия правительства, направленные на предотвращение появления на территории нашей страны коронавирусной инфекции», - подчеркнул Ляшко.

«У нас есть 12 тыс. коек в инфекционных стационарах, около 2,5 тыс. боксов в инфекционных отделениях. У нас есть палаты интенсивной терапии в инфекционных отделениях. Также каждый, кого я спрашивал - четко понимает, что если у нас будет распространяться вспышка как будут задействоваться отделения интенсивной терапии из других отделений, не обязательно из инфекционных отделений», - отметил он.

Заместитель руководителя Минздрава также отметил обеспеченность инфекционных отделений аппаратами искусственной вентиляции легких. «Оборудования достаточно для того, чтобы обеспечить своевременное предоставление медицинской помощи», - добавил он.

Также Ляшко отметил, что Минздрав сформирует для правительства дополнительную потребность для выделения средств из резервного фонда бюджета для того, чтобы провести дополнительную закупку оборудования, которое будет использоваться в отделениях интенсивной терапии инфекционных стационаров.

Справка УНИАН. В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с «высокого» до «очень высокого».

В мире по состоянию на 2 марта зарегистрировано 89 тыс. 072 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции, из которых 3 тыс. 048 летальные.