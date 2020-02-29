Скалецкая: сейчас у нас есть достаточное количество тест-систем для выявления коронавируса

Министерство здравоохранения получило 30 систем от ВОЗ, каждая из которых может делать 100 исследований.

Украина для борьбы с коронавирусом COVID-19 закупила тест-системы, которые позволят за считанные минуты выявлять потенциальных больных.

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Об этом рассказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая, комментируя готовность ведомства к угрозе, передает «Обозреватель».

"Быстрые тесты могут быть, чтобы больницы имели возможность проверять. Но есть практика Италии - они все равно еще раз в лаборатории проверяют, если есть положительный результат. Это промежуточный способ отсеивать подозрения на коронавирус, если результат будет отрицательным", – заявила глава Минздрава.

По ее словам, за бюджетные средства было закуплено сначала одну тест-систему, которая могла делать 30 исследований. Сейчас Минздрав получил еще 30 систем от ВОЗ, каждая из которых может делать 100 исследований.

"На сегодня мы имеем достаточное количество первой полученной гуманитарной помощи, если проводить тестирование. Мы не используем эти тестовые системы на каждое подозрение, на каждое повышение температуры. Сначала проводим тестирование на грипп и только после этого, если тесты на грипп будут иметь отрицательный результат, используем тест-системы", – сообщила Скалецкая.

"Сегодня их использование в Украине не такое частое, и нам хватает тест-систем. Но мы ожидаем, что будут еще поставки соответствующих реагентов", - добавила министр.