В Киеве обустроены 7 заведений для госпитализации людей с симптомами коронавируса

Кроме того, в столице есть две специализированные медицинские бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус.

В Киеве обустроено семь учреждений для госпитализации людей с симптомами коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время учебно-тренировочного занятия по организации и проведению профилактических мероприятий на случай выявления больного или человека с подозрением на коронавирус в инфекционном корпусе Александровской клинической больницы в Киеве.

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"Сейчас в столице обустроено семь баз для госпитализации людей с симптомами коронавируса: три для взрослых, три для детей и одна для беременных. Они расположены в следующих заведениях: Александровская клиническая больница, городские больницы номер 4 и 9, городские детские клинические больницы №№1 и 2, детская инфекционная больница, Киевский медицинский центр инфекционной и перинатальной медицины", - отметил Кличко.

По его словам, в этих заведениях есть достаточный запас средств индивидуальной защиты, материалов и дезинфекционных средств для оказания медицинской помощи.

Кроме того, в Киеве подготовлены две специализированные медицинские бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус.

"Всего сейчас развернуто 500 коек, из них 237 для взрослых, 200 для детей, а остальные для беременных. В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов", - сказал Кличко.

Мэр также отметил, что в случае осложнения эпидемической ситуации будут привлечены учреждения здравоохранения, где есть отдельные корпуса, которые в случае необходимости будут перепрофилированы для госпитализации пациентов.

"Это 185 коек, а также предусмотрено еще 100 коек для изоляции людей, которые имеют подозрение на заболевание", - добавил он.