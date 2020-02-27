Минздрав разработал инструкции для украинцев, которые едут в страны со случаями коронавируса

В памятках будут описаны меры профилактики, чтобы сделать невозможным инфицирование.

В ближайшее время в украинских аэропортах и на железнодорожных станциях появятся памятки по мерам профилактики для граждан, которые посещают страны, где зарегистрированы случаи коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавируса.

«Мы вчера договорились с Министерством инфраструктуры - в ближайшее время в наших аэропортах, а также на железнодорожных станциях появятся памятки для украинцев, посещающих страны, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, какие меры профилактики нужно предпринимать, чтобы сделать невозможным инфицирование указанным возбудителем инфекционных болезней», - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По данным Минздрава, в мире по состоянию на 27 февраля зарегистрировано 82 тыс. 164 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 тыс. 801 - летальные, выздоровели 32 тыс. 897 человек.

Больше всего больных - в Китае, где количество подтвержденных случаев составляет на сегодня 78 тыс. 630, умерли 2 тыс. 747 человек.

На территории Европы зарегистрировано 478 случаев заболевания COVID-19 в 17 странах.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.