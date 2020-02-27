На Донбассе начали мерить температуру у выезжающих из ОРДЛО

В Украине на данный момент не было зафиксировано случаев заражения коронавирусом COVID-2019.

На контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе усилены меры контроля по недопущению распространения коронавируса на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Читайте такжеУ эвакуированных из Китая украинцев признаков коронавируса не выявили – СНБО

«Пограничниками из состава ООС на КПВВ на линии разграничения усилены меры контроля, направленные на недопущение распространения на контролируемую территорию коронавируса», - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, обязательно температурная проверка будет проводиться во всех контрольных пунктах въезда-выезда в районе операции Объединенных сил. Пограничники вместе с медицинскими работниками будут проверять температуру у людей, следующих с временно оккупированной территории Украины.

По результатам температурного скрининга граждане, которые чувствуют недомогание, будут направляться в учреждения здравоохранения.

Командование Объединенных сил просит граждан с пониманием отнестись к мерам, которые введены в контрольных пунктах. Пограничники будут обеспечивать быстрое и безопасное пересечение линии разграничения для всех участников движения.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По данным Минздрава, в мире по состоянию на 27 февраля зарегистрировано 82 тыс. 164 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 тыс. 801 - летальные, выздоровели 32 тыс. 897 человек.

Больше всего больных - в Китае, где количество подтвержденных случаев составляет на сегодняшний день 78 тыс. 630, умерли 2 тыс. 747 человек.

На территории Европы зарегистрировано 478 случаев заболевания COVID-19 в 17 странах.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.