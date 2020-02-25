Имеющихся в Украине тест-систем хватит для проверки на коронавирус 900 человек - Скалецкая

Министр подчеркнула, что у всех, кто находится в медцентре «Новые Санжары», нет признаков ОРВИ.

Имеющихся сейчас тест-систем хватит для проверки на коронавирус более 900 человек.

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Об этом в Facebook сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая находится в медицинском центре «Новые Санжары» на Полтавщине вместе с эвакуированными с гражданами Китая.

«Рада сообщить, что у всех, кто находится в обсервации в санатории «Новые Санжары», нет признаков ОРВИ, все чувствуют себя хорошо», - написала она.

Скалецкая добавила, что в Украине есть 30 переданных Всемирной организацией здравоохранения наборов реагентов, которые содержат примерно 3 тыс. реакций, чего хватит для исследования на заболевание более 900 человек.

«Также у нас есть около 12 тыс. мест в инфекционных стационарах, более тысячи врачей-инфекционистов и около 5 тысяч медперсонала, а в украинских больницах есть свыше 2 тыс. инфекционных боксов», - отметила министр.

«Государство готово противостоять коронавирусу COVID-19, но каждый из граждан также может внести свой вклад. Соблюдайте правила санитарной гигиены. Следите за своим здоровьем, а в случае появления таких симптомов как повышение температуры, кашля и насморка обращайтесь к своему семейному врачу», - призвала Скалецкая.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус COVID-19.

20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре «Новые Санжары» на Полтавщине.

Ранее в Минздраве пообещали в течение двух-трех дней распределить тест-системы на выявление нового коронавируса из Китая по областям Украины.