Украинцы с круизного лайнера Diamond Princess пока не собираются возвращаться на родину

Об этом сообщили 24 гражданина Украины из 25, находящихся на лайнере.

Почти все украинцы, находящиеся на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину.

Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко, передает "Громадське радио".

Всего на лайнере находилось 25 граждан Украины, двое из них сейчас в больнице. Все они – члены экипажа. "Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание. Пока что 24 из них сообщили, что не намерены возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем еще устанавливается контакт", - отметил Коваленко.

Он также добавил, что Украина готова к тому, что их мнение может измениться. В таком случае будут приняты соответствующие меры. Окончательное решение относительно своего будущего будут принимать сами граждане и владельцы судна.

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Напомним, на борту круизного лайнера Diamond Princess, который встал на рейд в японском порту Йокогама в начале февраля, было подтверждено 634 случая заражения COVID-19. Двое пассажиров скончались.

На Diamond Princess находятся 25 украинцев. Двое из них - мужчина и женщина, которые являются членами экипажа - заразились коронавирусом. С 19 февраля пассажиры корабля начали покидать лайнер после двухнедельного карантина.