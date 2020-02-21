ТСН.Тиждень расскажет, кто такие интервенционные кардиологи и бесплатное ли стентирование сердца для украинцев

Журналисты узнали, почему больного с признаками инфаркта не везут в обычную больницу.

В среднем в год в Украине встречаются около 40 тысяч инфарктов, половина из которых требуют экстренного лечения.

ТСН.Тиждень узнал, как официальное признание и внедрение новой медицинской специальности - интервенционный кардиолог - поможет спасать жизни украинцев.

Ежегодно около 20 тысяч инфарктов, которые происходят в Украине, требуют экстренного лечения. Несмотря на то, что в стране существовала Государственная программа по бесплатному установлению стентов, на такие операции были огромные очереди.

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«Мы решили узнать, почему сложилась такая ситуация, а также каким образом изменить ее поможет появление такой профессии как интервенционный кардиолог», - рассказывает корреспондент ТСН.Тиждень Оксана Коваленко.

Пообщавшись с врачами, пациентами и экспертами, ТСН.Тиждень узнал, кто такие интервенционные кардиологи, как изменилась государственная программа, помогающая украинцам бесплатно и своевременно получать стенты и почему больного с признаками инфаркта не везут в обычную больницу.

В воскресенье, 23 февраля, в 19:30 ТСН.Тиждень расскажет об уникальных врачах, спасающих наши жизни, как удалось сделать стентирование бесплатным и чем тогда это выгодно государству.