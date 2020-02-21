Глава Минздрава Скалецкая передумала жить на карантине: покинула "Новые Санжары" (видео)

В "Новых Санжарах" главу Минздрава ждут обратно и готовят для нее отдельные апартаменты.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая 20 февраля пообещала провести 14-дневный карантин вместе с эвакуированными украинцами, покинула территорию "Новых Санжар" в Полтавской области.

Об этом сообщил журналистам начальник медцентра Александр Блинов, пишет ТСН.

"Госпожа министр сейчас уехала. Вчера она была с нами до 2:00, контактировала с теми работниками, которые работают в боксе. Сегодня она изъявила желание пойти к людям, и с ними пообщаться", - рассказал Блинов.

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По его словам, министр запланировала вернуться в зону карантина, но когда – "надо у нее спросить".

Как известно, для Скалецкой обустроят место в отдельном здании, однако, кроме нее, в "Новых Санжарах" работают еще три представителя Минздрава.

"Мы ей сделаем домик, человеку надо работать", - уточнил начальник медучреждения.

Блинов уточнил, что несмотря на карантинный режим, министр может покинуть территорию санатория когда захочет, потому что пока она не общалась с эвакуированными.

Видео: ZIK

Ранее Скалецкая объявила, что она присоединится к украинцам и иностранцам, которых эвакуировали из охваченного смертоносным коронавирусом Китая в Новые Санжары Полтавской области. Там они будут находиться на карантине две недели.

"Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу последующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и всех остальных", - написала Скалецкая в Facebook.