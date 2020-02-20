На Черниговщине после экстренного кесарева сечения скончалась 19-летняя роженица

Новорожденный ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

В Черниговской области после кесарева сечения умерла 19-летняя роженица.

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Об этом сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Согласно информации, следователи Черниговского отдела полиции открыли уголовное производство, в рамках которого устанавливают причину смерти роженицы в медицинском учреждении.

Отмечается, что 18 февраля на линию «102» обратился работник Черниговской районной больницы с сообщением, что в реанимации умерла 19-летняя роженица.

«Женщине сделали экстренное кесарево сечение и назначили послеоперационное медикаментозное лечение. Вскоре роженицы стало плохо. Медики начали реанимацию молодой женщины, однако она умерла. Новорожденный ребенок жив, его состояние удовлетворительное», - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается судебно-медицинская экспертиза.

Полицейские проводят следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для больного).

Местные СМИ сообщают, что смерть матери могла наступить в результате анафилактического шока.