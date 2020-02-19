В Харьковской области четверо детей из одного класса "подцепили" гепатит

Состояние детей медики называют удовлетворительным.

В школе №1 пгт Боровая Харьковской области зафиксирована вспышка гепатита А, заболели уже четверо учащихся одного класса.

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Об этом сообщает Харьковский областной лабораторный центр Минздрава. "За период с 24 января по 17 февраля среди учащихся 5-го класса учреждения Боровская общеобразовательная школа I-III ступеней №1 Боровского районного совета, расположенной в пгт Боровая, зарегистрированы 4 случая острого вирусного гепатита А", - говорится в сообщении.

По состоянию на 18 февраля у всех больных диагноз подтвержден лабораторно. Все дети госпитализированы, их состояние - удовлетворительное.

Сейчас эпидемиологи устанавливают причины возгорания и возможные факторы передачи инфекции.

Вирусный гепатит А – это острая инфекционная болезнь с фекально-оральным механизмом передачи инфекции и преимущественным поражением печени. Источник инфекции - больной человек с любыми формами заболевания. Инкубационный период 7-50 дней (в среднем 15-45 дней). К вирусу восприимчивы люди независимо от возраста. Одна из наиболее уязвимых групп - дети дошкольного и школьного возраста.