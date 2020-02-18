В Гостомеле просят Кличко не допустить возможное размещение в местной больнице эвакуированных из Китая

Соответствующее обращение местные депутаты подписали сегодня.

Власти поселка Гостомель Киевской области призывают киевского городского голову Виталия Кличко предотвратить возможное размещение на карантин в местной больнице украинцев, которые были эвакуированы из Китая в связи со вспышкой опасного заболевания – коронавирусной инфекции COVID-19.

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Власти поселка Гостомель Киевской области призывают киевского мэра Виталия Кличко предотвратить возможное размещение на карантин в местной больнице украинцев, которые были эвакуированы из Китая в связи со вспышкой опасного заболевания - коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Гостомельского поселкового совета со ссылкой на текст обращения, которое местные депутаты подписали сегодня, 18 февраля.

В частности, соответствующее обращение было принято в связи с появлением в СМИ информации о том, что украинцев, которые прилетят из Китая, могут поместить на карантин в Киевскую туберкулезную больницу №2, которая находится в Гостомеле.

«В данной больнице нет условий и специальных отделений, которые обезопасили бы медицинский персонал от угрозы заражения коронавирусом. Многие медработники учреждения проживают в Гостомеле, и они взволнованы, что могут стать носителями болезни среди жителей поселка», - подчеркивают депутаты.

Поэтому, учитывая мнение громады поселка, депутаты Гостомельского поселкового совета считают недопустимым размещение эвакуированных граждан Украины из города Ухань (провинция Хубэй, Китай) в неприспособленном для этого учреждении.

Обращение также адресовано председателю Киевского областного совета Николаю Стариченко и министру здравоохранения Украины Зоряне Скалецкой.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

В Украине в настоящее время не зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом.

Самолет для эвакуации украинцев вылетит в Ухань сегодня, 18 февраля, и вернется в Украину в четверг, 20 февраля.

В Минздраве заявили, что эвакуации подлежат только люди, не имеющие симптомов острой респираторной инфекции.

Министр здравоохранения Украины Скалецкая сегодня заявила, что граждане, эвакуированные из китайского Уханя, будут находиться на обсервации (максимальной изоляции), а не карантине.

Эвакуированных граждан Украины поместят в обсервацию минимум на 14 дней.