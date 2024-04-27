Певица заявила, что относится к выступлениям на полуострове очень чувственно.

Популярная украинская певица Джамала поделилась, когда планирует начать концертные туры в Крыму. Артистка также рассказала о планах в музыкальной карьере.

В Киеве состоялся фестиваль "Книжная страна", где Джамала презентовала свой новый альбом "QIRIM". Во время мероприятия певица прокомментировала громкое заявление группы ''Антитела'' о концертах в Ялте летом 2024 года.

По словам артистки, она не поддерживает такие дальновидные планы коллег, и убеждена, что выступления в Крыму можно будет начать только после победы:

О нет. Я отношусь к этому более чувственно, потому что мне кажется, это немного странная вещь... Не хочу никого обижать, но мне кажется, что о концертах в Крыму можно говорить только после того, как мы его деоккупируем.

Джамала также рассказала, что в рамках презентации нового альбома, она планирует организовать тур по Украине и Европе. Точные даты выступлений исполнительница не раскрыла, потому что сейчас она в надежде.

"Можно говорить, что альбом "Крым" должен поехать по Украине и Европе. Я очень этого хочу. Это очень сложный проект, потому что в составе этого проекта есть очень большое количество музыкантов", - указала звезда.

К слову, в альбом "QIRIM" вошло 14 традиционных крымскотатарских песен. Каждую из композиций артистка нашла в разных уголках родного полуострова.

Напомним, ранее Джамала рассказала об отношениях с родными в аннексированном Крыму. Она поделилась, что старается не подвергать родственников опасности.

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