Как пишет Forbes, "уже предрешено", что украинцы потеряют несколько сел вокруг оси Очеретино.

Россияне перебрасывают подкрепления под Очеретино, где украинские Вооруженные силы отчаянно пытаются избежать отступления, поскольку оно несет за собой слишком большие риски, пишет Forbes.

"Положение измотанных украинских бригад в этом районе отчаянное. Можно с уверенностью сказать, что украинцы потеряют несколько сел вокруг оси Очеретино", - пишет издание.

Однако реальную опасность представляет ситуация, при которой у ВСУ не останется иного выбора, кроме как сократить потери, отступить на несколько километров к западу и вновь закрепиться на новой оборонительной линии.

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"Это отступление может привести к сдаче десятков квадратных миль территории и вынудить сотни мирных жителей бежать или смириться с тем, что они будут жить в условиях жестокой оккупации. Хуже того, отступление - если оно будет выполнено плохо - предоставит россиянам возможность удвоить локальные атаки и добиться второго, третьего или четвертого прорыва, который, подобно цепной реакции, может спровоцировать более масштабный украинский коллапс", - говорится в статье.

Forbes отмечает, что все украинские бригады с трудом удерживают оборонительные позиции под непрекращающимися обстрелами, и дисбаланс в огневой мощи может оказаться решающим в ходе сражения".

Российское командование перебросило на исходные позиции 15-ю и 74-ю мотострелковые бригады, а также части 90-й танковой дивизии и спецназ. Им противостоят по меньшей мере семь украинских бригад и отдельный батальон: 23-я, 25-я, 47-я, 100-я и 115-я механизированные бригады, 25-я воздушно-штурмовая бригада, 3-я штурмовая бригада и 425-й штурмовой батальон. Обычно бригады развертывают по одному батальону за раз.

Таким образом, российские оккупанты насчитывают более 10 000 военнослужащих, которые находятся в районе выступа или вблизи него, которым противостоят всего 3 000 украинцев.

Обороняться легче, чем атаковать, даже если атакующий имеет преимущество в огневой мощи, поэтому россияне не гарантированно выиграют битву и заставят украинцев отступить, считает издание.

"Проникнув на пять миль на украинскую территорию, самые западные российские войска оказались по сути в одиночестве и вдали от основных линий снабжения. Они уязвимы. Если украинским войскам удастся уморить их голодом до того, как российские подкрепления расширят выступ и укрепят логистику, русские могут проиграть этот бой", - пишет Forbes.

Хотя такой оптимистический исход возможен, однако более реалистичным кажется вариант, при котором ВСУ попытаются с боем отступить на запад, считает Forbes.

Ситуация на фронте - новости

Как сообщал BILD, оккупанты захватили село Соловьево, таким образом расширив прорыв в районе Очеретино.

Ранее СМИ писали, что оккупанты смогли захватить Очеретино Донецкой области. Однако, по данным военно-политического обозревателя Александра Коваленко, оккупанты контролируют только южную часть села Очеретино. Он отметил, что Очеретино полностью еще не потеряно, там продолжаются боевые действия, Силы обороны пытаются выбить оттуда оккупантов.

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