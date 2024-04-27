Россияне перебрасывают подкрепления под Очеретино, где украинские Вооруженные силы отчаянно пытаются избежать отступления, поскольку оно несет за собой слишком большие риски, пишет Forbes.
"Положение измотанных украинских бригад в этом районе отчаянное. Можно с уверенностью сказать, что украинцы потеряют несколько сел вокруг оси Очеретино", - пишет издание.
Однако реальную опасность представляет ситуация, при которой у ВСУ не останется иного выбора, кроме как сократить потери, отступить на несколько километров к западу и вновь закрепиться на новой оборонительной линии.
"Это отступление может привести к сдаче десятков квадратных миль территории и вынудить сотни мирных жителей бежать или смириться с тем, что они будут жить в условиях жестокой оккупации. Хуже того, отступление - если оно будет выполнено плохо - предоставит россиянам возможность удвоить локальные атаки и добиться второго, третьего или четвертого прорыва, который, подобно цепной реакции, может спровоцировать более масштабный украинский коллапс", - говорится в статье.
Forbes отмечает, что все украинские бригады с трудом удерживают оборонительные позиции под непрекращающимися обстрелами, и дисбаланс в огневой мощи может оказаться решающим в ходе сражения".
Российское командование перебросило на исходные позиции 15-ю и 74-ю мотострелковые бригады, а также части 90-й танковой дивизии и спецназ. Им противостоят по меньшей мере семь украинских бригад и отдельный батальон: 23-я, 25-я, 47-я, 100-я и 115-я механизированные бригады, 25-я воздушно-штурмовая бригада, 3-я штурмовая бригада и 425-й штурмовой батальон. Обычно бригады развертывают по одному батальону за раз.
Таким образом, российские оккупанты насчитывают более 10 000 военнослужащих, которые находятся в районе выступа или вблизи него, которым противостоят всего 3 000 украинцев.
Обороняться легче, чем атаковать, даже если атакующий имеет преимущество в огневой мощи, поэтому россияне не гарантированно выиграют битву и заставят украинцев отступить, считает издание.
"Проникнув на пять миль на украинскую территорию, самые западные российские войска оказались по сути в одиночестве и вдали от основных линий снабжения. Они уязвимы. Если украинским войскам удастся уморить их голодом до того, как российские подкрепления расширят выступ и укрепят логистику, русские могут проиграть этот бой", - пишет Forbes.
Хотя такой оптимистический исход возможен, однако более реалистичным кажется вариант, при котором ВСУ попытаются с боем отступить на запад, считает Forbes.
Ситуация на фронте - новости
Как сообщал BILD, оккупанты захватили село Соловьево, таким образом расширив прорыв в районе Очеретино.
Ранее СМИ писали, что оккупанты смогли захватить Очеретино Донецкой области. Однако, по данным военно-политического обозревателя Александра Коваленко, оккупанты контролируют только южную часть села Очеретино. Он отметил, что Очеретино полностью еще не потеряно, там продолжаются боевые действия, Силы обороны пытаются выбить оттуда оккупантов.