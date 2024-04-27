Военные отметили, что эти танки прекрасно показали себя на поле боя, и их не будут прятать от врага и не оставят пехоту без их поддержки.

В 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Магура" прокомментировали информацию, распространенную в западных СМИ, о том, что Украина отводит с фронта американские танки Abrams.

"Танки прекрасно показывают себя на поле боя и мы точно не собираемся прятать от врага то, что обычно заставляет прятаться его самого. А тем более - оставлять нашу пехоту без такой мощной огневой поддержки", - говорится в сообщении на официальной странице бригады, которая оператором танков Abrams.

В то же время в 47 ОМБр отмечают, что вопрос о том, с какой целью, куда и что перебрасывают Вооруженные силы Украины - это не то, что стоит комментировать публично.

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Как отмечают аналитики Defense Express, о взвешенном использовании Abrams еще в сентябре 2023 года отмечал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Тогда он отмечал, что этот танк необходимо использовать в операциях прорыва, а не общевойсковом бою, в котором "они долго не проживут".

"В то же время реалии войны диктуют свои условия, в том числе и потребности использования вооружения в условиях, которые для него далеки от идеальных, или к которым он концептуально не создавался. Также следует отметить, что если измерять пригодность тех или иных танков по размеру потерь, то что тогда вообще возможно сказать о советских машинах и их модернизации. Более того, реальную эффективность того или иного вида вооружения можно измерить только в случае массового применения, а не единичных образцов", - отмечают аналитики.

Танки Abrams на фронте - что известно

Ранее издание Associated Press со ссылкой на военные источники сообщило, что Украина отводит с линии фронта американские танки Abrams.

Отмечалось, что, по словам высокопоставленного чиновника в сфере обороны, распространение беспилотников на поле боя означает, что "нет открытой территории, по которой можно просто проехать, не боясь быть замеченным". Поэтому танки и переместили.

Ранее издание The New York Times сообщало, что ВСУ потеряли пять танков Abrams за два месяца из-за атак российских дронов.

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