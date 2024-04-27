Подозреваемый просил суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения подозреваемому в совершении ДТП главе Броварской районной госадминистрации Владимиру Майбоженко.

Подозреваемый просил суд избрать ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. "Мне 59 лет, я убегать никуда не буду. Я хотел бы возмещать. Хотел бы отметить, что если вы дадите круглосуточный домашний арест с браслетом, я не буду никак влиять на производство", - сказал Майбоженко во время заседания.

Но суд поддержал ходатайство прокуратуры о взятии Майбоженко под стражу до 24 июня без возможности внесения залога.

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26 апреля в Броварах автомобиль сбил четырех пешеходов. Потом стало известно, что за рулем был председатель Броварской РГА Владимир Майбоженко. По информации свидетелей, он не остановил машину, когда был красный сигнал светофора. Позже проверка на Драгере показала, что в крови чиновника было 2,31 промилле алкоголя, (норма - всего 0,2).

Среди пострадавших есть двое мужчин в возрасте 29 и 26 лет и 32-летняя женщина с двухлетней дочерью. У ребенка после проведения предварительного обследования, в частности, обнаружили перелом плечевой кости.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения).