ВВС США заключили контракт стоимостью 13 миллиардов долларов с компанией Sierra Nevada Corp на разработку преемника самолета E-4B, известного как самолет Судного дня из-за его способности выжить в ядерной войне.
Как пишет Reuters, проект Survivable Airborne Operations Center (SAOC) призван заменить устаревший самолет 1970-х годов, срок службы которого закончится в начале 2030-х годов.
Работы по созданию самолета будут проводиться в штатах Колорадо, Невада и Огайо, а их завершение ожидается в 2036 году.
Отмечается, что для удовлетворения оперативных требований система вооружения будет состоять из коммерческого производного реактивного самолета, усовершенствованного и модифицированного в соответствии с военными требованиями.
Самолет судного дня – что о нем известно
Сегодня "самолет Судного дня" в США – это E-4B Nightwatch. Хотя обычно он используется для перевозки министра обороны США, этот самолет разработан как мобильный командный пункт, способный выдержать ядерные взрывы и электромагнитное воздействие, что позволит американским лидерам доставлять приказы военным в случае чрезвычайной ситуации.
E-4B также способен дозаправляться в воздухе и оснащен конференц-залами и комнатами для брифингов, а также современным оборудованием связи.
В настоящее время ВВС эксплуатируют четыре самолета E-4B, причем как минимум один из них постоянно находится в боевой готовности.
Ранее ВВС США исключили компанию Boeing из конкурса на разработку преемника E-4B Nightwatch.