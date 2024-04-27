Ожидается, что срок службы предыдущей версии этого самолета - E-4B закончится в начале 2030-х годов.

ВВС США заключили контракт стоимостью 13 миллиардов долларов с компанией Sierra Nevada Corp на разработку преемника самолета E-4B, известного как самолет Судного дня из-за его способности выжить в ядерной войне.

Как пишет Reuters, проект Survivable Airborne Operations Center (SAOC) призван заменить устаревший самолет 1970-х годов, срок службы которого закончится в начале 2030-х годов.

Работы по созданию самолета будут проводиться в штатах Колорадо, Невада и Огайо, а их завершение ожидается в 2036 году.

Видео дня

Отмечается, что для удовлетворения оперативных требований система вооружения будет состоять из коммерческого производного реактивного самолета, усовершенствованного и модифицированного в соответствии с военными требованиями.

Самолет судного дня – что о нем известно

Сегодня "самолет Судного дня" в США – это E-4B Nightwatch. Хотя обычно он используется для перевозки министра обороны США, этот самолет разработан как мобильный командный пункт, способный выдержать ядерные взрывы и электромагнитное воздействие, что позволит американским лидерам доставлять приказы военным в случае чрезвычайной ситуации.

E-4B также способен дозаправляться в воздухе и оснащен конференц-залами и комнатами для брифингов, а также современным оборудованием связи.

В настоящее время ВВС эксплуатируют четыре самолета E-4B, причем как минимум один из них постоянно находится в боевой готовности.

Ранее ВВС США исключили компанию Boeing из конкурса на разработку преемника E-4B Nightwatch.

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