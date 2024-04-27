Михаил Подоляк отметил, что пакет разделен на две части.

В США выделили Украине долгожданный пакет помощи на 61 миллиард долларов. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что эта сумма будет разделена на две части.

По его словам, 23-27 миллиардов пойдет на прямую военную помощь со складов.

"На определенную сумму непосредственно сразу оружие должно приходить в Украину. Первый пакет на 1 млрд долл. уже одобрен и предоставляется. В него вошли снаряды, боеприпасы для HIMARS и другое оружие. Это то, что есть на складах. Потом за счет денег, которые в этом пакете предусмотрены, эти склады будут пополняться с производств в течение какого-то времени", – отметил политик в эфире FREEДОМ.

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При этом он указал, что вторая часть пакета – долгосрочная. Подоляк указал, что это позволит Украине планировать действия войны на будущее.

"То есть ситуативная потребность из одной части пакета закрывается прямо здесь и сейчас. Это уже начавшиеся поставки, которые уже идут в Украину из Польши, Германии. А долгосрочный проект позволяет планировать, что мы будем делать через три месяца, через шесть. В зависимости от поставки уже заказанного оборудования", – подытожил советник главы ОПУ.

Помощь США для Украины - главные новости

20 апреля Палата представителей США одобрила помощь Украине на сумму 60,84 миллиарда долларов.

Как пишут СМИ, такое решение стало результатом многомесячной кулуарной кампании, которую проводили руководители разведки, чиновники Белого дома, европейские дипломаты и евангельские христиане из Украины, чтобы убедить спикера Майка Джонсона изменить позицию.

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