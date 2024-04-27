Леопардовый принт добавит изюминку к вашему виду.

Анималистический принт вне времени и моды. Уже несколько сезонов подряд его для своих самых сильных образов используют мировые модницы. Такой принт можно интегрировать по-разному, но важно не надевать образ, который будет состоять только из леопарда.

Лучше выбирать один элемент одежды с анималистической расцветкой, в частности брюки, обувь или рубашка. Главное - сбалансировать образ, чтобы анималистический принт был акцентом, а не преобладал над всем остальным.

1. Стилисты советуют для более сдержанных образов выбирать вещи свободного кроя и использовать контраст. Например, леопардовые брюки или юбка прекрасно комбинируются с черным цветом. Вы можете выбрать рубашку или пиджак. Также всегда лучше выбирать что-то одно в образе с этим принтом. Иначе ваш вид скорее будет сценическим, чем повседневным.

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2. Еще один стильный способ - это "сдерживание леопарда". В этом случае лучше выбирать одежду такого же оттенка, что и ваша вещь с анималистическим принтом. Такое сочетание сделает ваш образ нежным, но в то же время леопард будет акцентом. Дизайнеры не советуют сочетать леопард с красным, синим, желтым цветами, потому что они будут доминировать.

3. Важно выбирать более матовую поверхность ткани леопардовой одежды. Если это юбка, то здесь главную роль играет длина. Миди-длина - это единственный вариант, который будет стильным. Также не стоит примерять одежду, которая будет прилегать к телу. Лучше выбирать вещи свободного кроя. Откровенные топы, мини-платья и кружева сделают ваш образ вульгарным.

4. Лучшим решением будет использование украшений с леопардовым принтом или обуви. Эти маленькие детали не будут перегружать ваш внешний вид, но добавят яркости. Сумки, ремни, перчатки, обувь - это наиболее безопасная зона для леопарда. При правильном комбинировании с одеждой эти вещи не будут доминировать.

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