Зварич подчеркнул, что Украина использует каждую возможность для победы в войне.

Посол Украины в Польше Василий Зварич прокомментировал инициативу Министерства иностранных дел Украины о прекращении предоставления консульских услуг для украинских мужчин за рубежом.

Как пишет издание Wiadomosci, Зварич в эфире TVN24 подчеркнул, Украина использует каждую возможность для победы в войне.

"Мобилизация не является чем-то новым во время войны. Очевидно, что нам нужны люди. Речь идет о двух вещах: справедливость и долг. Справедливость по отношению к тем солдатам, которые сидят в окопах и они должны знать, что у них будет передышка. Что будет ротация", - сказал он.

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Кроме того, по словам Зварича, что долг перед Родиной имеет каждый гражданин, независимо от того, где он сейчас живет.

Он признал, что данные о том, сколько украинцев призывного возраста находится за границей, являются лишь приблизительными. Он заверил, что ведется работа над тем, чтобы украинские мужчины могли заполнить данные в системе призыва дистанционно, чтобы им не пришлось ехать на родину.

Дипломат подчеркнул, что решение о попытке завоза призывников в страну еще не принято и его следует ожидать лишь в ближайшее время.

Зварича также спросили о негативных комментариях украинцев, проживающих в Польше, относительно нового закона.

"Я считаю, что мы не должны сосредотачиваться на негативных голосах, а смотреть на героическое поведение тех, кто остался защищать страну", - оценил посол.

Приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом

Напомним, 23 апреля вступило в силу прекращение консульских услуг для граждан Украины, которые находятся в других странах.

В Министерстве иностранных дел назвали эту меру "восстановлением справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом".

В Варшаве после приостановления консульских услуг для украинских мужчин за рубежом несколько сотен возмущенных украинцев заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" с требованием вернуть им паспорта.

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