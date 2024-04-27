Россияне, потеряли, в частности, пушку и грузовики, поделились в Третьей отдельной штурмовой бригаде.

В Украине потери РФ на 27 апреля 2024 года возросли - ликвидирована техника и оружие, которое российские оккупанты пытались спрятать, но это им не удалось.

Обнаружена и уничтожена ударным беспилотником, в частности, пушка противника Д-30, сообщила Третья отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины на своем канале в Telegram. Кроме того, дронами поражен вражеский миномет.

"Также уничтожили склад противотанковых мин, поразили спрятанную врагом технику, три грузовика...", - говорится в сообщении. В бригаде показали яркое видео уничтожения вражеской техники и оружия.

Какие потери России в Украине на сегодняшний день - это стоит знать

Россияне пытаются наступать в Украине на ряде направлений и несут серьезные потери в технике и живой силе. Сейчас на украинской земле общие потери РФ на 27 апреля составляют примерно 465 054 человека. Кроме того, Россия уже потеряла 11 905 артиллерийских систем.

27 апреля сообщалось, что самые горячие направления на фронте - Авдеевское, Бахмутское и Новопавловское. Кроме того, враги увеличили количество атак на Купянском направлении. Издание Financial Times писало, что благодаря новой помощи со стороны США инициатива на поле боя может снова перейти на сторону украинских воинов.

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