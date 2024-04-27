Украина получит от Австралии военную технику. В частности, Канберра передаст партию переносных зенитно-ракетных комплексов RBS 70 и беспилотники.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что дроны передадут в рамках коалиции беспилотников.
"В рамках коалиции дронов Австралия поставит нам беспилотников на 32,5 миллионов долларов. Также в Украину будет поставлена большая партия ПЗРК RBS 70 на несколько десятков миллионов долларов", - заявил украинский политик на брифинге с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом.
По его словам, общая сумма пакета помощи составит 100 миллионов долларов. Также он поблагодарил Австралию за мощный вклад в победу Украины.
Помощь Украине от Австралии - главные новости
В конце октября 2023 года Австралия передала Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 12,8 миллионов долларов США. В него вошли оборудование для разминирования и для борьбы с дронами.
7 декабря 2023 стало известнео, что Канберра направила Киеву дополнительную партию бронеавтомобилей MRAP Bushmaster.
21 марта министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что его страна присоединилась к коалиции дронов для Украины.
Также группа известных австралийцев призывает федеральное правительство конфисковать миллиарды долларов российских активов, замороженных австралийскими властями, чтобы направить их на финансовую поддержку Украины.