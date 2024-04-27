Ситуация в Санкт-Петербурге дискредитирует утверждение России о том, что у нее нет проблем с рекрутингом военных по контрактной службе.
Культурная столица РФ усеяна агитационными плакатами на тему "героев СВО". Об этом заявляет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, публикуя фото-доказательства.
Складывается впечатление, что с вопросами рекрутинга в Украине еще все не так плохо, если сравнивать, говорит чиновник.
"Откровенно - у нас гораздо меньше рекрутинга вокруг, чем в "культурной столице". О чем это говорит? О реальности. Первое, что у них кончится - добровольный (условно) человеческий ресурс. Поэтому, не все так плохо, как иногда кажется", - заявил Андрющенко.
Рекрутинг в Украине - топ-3 вакансии
Тем временем в Украине формируются рекрутинговые центры, которые занимаются поиском людей, желающих служить в ВСУ. Несколько таких уже создали, среди украинцев наблюдается спрос на 3 вакансии. Об этом рассказал руководитель рекрутингового агентства Lobby X Владислав Грезев.
По его словам, первое по популярности направление - это штабная должность. Также украинцев интересует сфера IT и БПЛА. Грезев рассказал детали и объяснил свое мнение относительно проблем с мобилизацией в Украине.