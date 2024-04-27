Чиновник опубликовал серию фото-доказательств из культурной столицы России.

Ситуация в Санкт-Петербурге дискредитирует утверждение России о том, что у нее нет проблем с рекрутингом военных по контрактной службе.

Культурная столица РФ усеяна агитационными плакатами на тему "героев СВО". Об этом заявляет советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, публикуя фото-доказательства.

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Складывается впечатление, что с вопросами рекрутинга в Украине еще все не так плохо, если сравнивать, говорит чиновник.

"Откровенно - у нас гораздо меньше рекрутинга вокруг, чем в "культурной столице". О чем это говорит? О реальности. Первое, что у них кончится - добровольный (условно) человеческий ресурс. Поэтому, не все так плохо, как иногда кажется", - заявил Андрющенко.

Рекрутинг в Украине - топ-3 вакансии

Тем временем в Украине формируются рекрутинговые центры, которые занимаются поиском людей, желающих служить в ВСУ. Несколько таких уже создали, среди украинцев наблюдается спрос на 3 вакансии. Об этом рассказал руководитель рекрутингового агентства Lobby X Владислав Грезев.

По его словам, первое по популярности направление - это штабная должность. Также украинцев интересует сфера IT и БПЛА. Грезев рассказал детали и объяснил свое мнение относительно проблем с мобилизацией в Украине.

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