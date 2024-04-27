Пока Словакия отказывается участвовать в чешской инициативе, люди собрали большие деньги украинцам за 12 дней.

В Словакии кампания гражданского сбора средств на помощь Украине приближается к четырем миллионам евро: люди собрали большие деньги за 12 дней, в то время как словацкое правительство отказывается от участия в чешской инициативе по помощи украинцам.

Как известно, Словакия официально отказалась принимать в ней участие. На успешности волонтеров акцентирует Le Monde. По состоянию на 27 апреля сумма сбора составляет примерно 3,87 миллиона евро. Издание отмечает:

"Более 60 000 благотворителей пожертвовали 3,87 миллиона евро на помощь украинскому соседу. Десять дней назад организаторы кампании по сбору средств заявили, что хотят собрать один миллион евро".

Там напомнили, что после переизбрания премьер-министром Словакии Роберта Фицо, чиновник прекратил военную помощь Украине и выступил за мирные переговоры между Киевом и Россией. Как подчеркнул один из главных доноров общественной инициативы Томаш Бенетин, соответствующее поведение Фицо стало едва ли не главной мотивацией собрать деньги украинцам. "Я хотел, чтобы мир знал, что Словакия состоит не только из прокремлевских политиков", - цитирует его слова СМИ.

В то же время представитель инициативы Зузана Ижакова говорила: "Мы, народ Словакии, хотим и можем помочь Украине. Мы хотим показать, что не только правительство и Роберт Фицо решают этот вопрос".

Сбор словацких активистов на 1 млн евро

В Словакии активисты заявили о намерении собрать 1 млн евро помощи Украине 15 апреля, после того, как Братислава отказались участвовать в чешской инициативе по закупке снарядов. Акцию назвали: "Боеприпасы для Украины - Если не правительство, то мы да". Волонтеры заявили, что не трусы, в отличие от чиновников, поэтому сами соберут деньги на оружие украинцам.

В сообщении активистов отмечалось, что позиция правительства Фицо - это не общее мнение всего населения Словакии. Известно, что за первые 4 дня организаторы акции собрали более 2,15 миллиона евро.

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