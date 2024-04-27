Сегодня дочь певицы празднует 4-летие.

Сегодня приемная дочь известной украинской певицы Натальи Могилевской празднует день рождения. Девочке исполнилось 4 года. Артистка показала, какие подарки получила дочь.

Наталья Могилевская устроила настоящий праздник для Сони. Звезда заказала шарики, приготовила праздничный завтрак и вручила главный подарок. Девочка получила первый в жизни велосипед розового цвета.

Кроме того, исполнительница также подарила Соне несколько больших мягких игрушек. Вместе с фото подарков, Могилевская опубликовала кадр, где показала, как украсила к празднику двор.

Видео дня

"Моя младшая дочь получила сегодня свой первый в жизни велосипед. Поздравляйте нас с Днем рождения. Нам уже 4", - написала под видео звездная мама.

На кадрах, которые опубликовала певица, она также показала и саму девочку. Однако лица Сони не видно. Артистка пока что скрывает своих дочерей.

К слову, Наталья Могилевская также воспитывает еще одного приемного ребенка - 10-летнюю девочку. Ранее артистка рассказывала, что дочери очень травмированы. Они пережили немало испытаний за свою жизнь. Заметим, что у певицы есть любимый человек, который во всем ее поддерживает.

Напомним, ранее Наталья Могилевская призналась, что пережили ее дети во время войны.

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