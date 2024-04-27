Непредоставление Украине немецких ракет Taurus - это политическое решение, подчеркнул аналитик.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и Германия не хочет предоставлять нашему государству дальнобойные крылатые ракеты Taurus, благодаря которым можно уничтожить построенный российскими оккупантами Крымский мост.

Гарантированная дальность Taurus составляет 400 километров - "это означает четкую смерть Крымского моста", сказал авиаэксперт Валерий Романенко в эфире канала "Киев24". "...И вот Шольц (канцлер Германии Олаф Шольц, - Ред.) этого не хочет. Это политическое решение", - заявил аналитик.

По его словам, немецкий чиновник "боится, что россияне активизируют какие-то действия, а они и так все активизировали, что могли". "По чему они еще не били? Ну по всему били - и по больницам били, и по энергетике били, по вокзалам били... Везде. Они перепробовали все, что возможно", - подчеркнул авиаэксперт.

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Романенко добавил, что захватчики не били по атомным станциям, поскольку сами понимают, - это русская рулетка, - куда ветер полетит, туда отправится радиоактивное вещество из пораженного реактора.

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Напомним, власти Украины еще в мае 2023 года официально запросили у Германии предоставление ракет Taurus. Позже Олаф Шольц заявил, что немецкая сторона не предоставит украинской такое вооружение, потому что якобы наша армия не сможет использовать его без привлечения солдат из Германии, а это, по словам канцлера, "красная линия", которую он не хочет пересекать.

После того, как США решили предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS, в Германии возобновились дебаты о передаче нашему государству Taurus.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник говорил, что уничтожить Крымский мост сейчас можно, нанеся комбинированный удар, во время которого нужно использовать дроны и различные ракеты.

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