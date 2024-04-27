В Польше закупают уголь у российского олигарха с почетной грамотой от Путина, - СМИ

Российский уголь по-прежнему поступает в Польшу по серым схемам, а крупный польский дистрибьютор сотрудничает с семьей олигархов, обходящих санкции против РФ, утверждает издание.

Российский уголь попадает в Польшу через Казахстан, несмотря на санкции, введенные Европейским союзом, благодаря запутанной сети взаимосвязанных торговых компаний. Как пишет польский Portal Informacyjny, в центре торговых поставок может находиться российский бизнесмен, получивший почетную грамоту от президента России Владимира Путина.

По словам информаторов издания, одна из крупнейших компаний-импортеров угля в Польшу заключила соглашение с зарегистрированным в Швейцарии оператором AB Energo AG на 2022 год. Предметом соглашения является поставка угля из Казахстана в Польшу. Теоретически уголь добывается в Казахстане. Однако сама AB Energo AG является частью разрозненной сети компаний с российским капиталом. Членом правления AB Energo AG является гражданка Казахстана Анар Коробовская, жена российского олигарха Николая Коробовского.

Коробовская ведет свой бизнес не только в Швейцарии, но и в Казахстане, Кыргызстане, Украине и других странах. Коробовска также ведет бизнес в сфере атомной энергетики через основанные ею компании в Украине - ООО "Интер Премьер" и ООО "ТиПиБиС Продакшн", уточняет издание. По данным СМИ, в 2021 году Коробовская и ее деловой партнер Вячеслав Эркес отгрузили 2 000 тонн труб на различные атомные электростанции, причем более 90 процентов этой продукции отправилось на объекты, построенные российским Росатомом: АЭС "Аккую" (Турция), "Руппур" (Бангладеш) и "Куданкулам" (Индия).

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В то де время, по данным СМИ, компания AB Energo, основанная Коробовской в Казахстане, стала главным героем скандала и была признана виновной в подтасовке результатов торгов и перепродаже электроэнергии в пять раз дороже. Другая ее компания с идентичным названием, AB Energo, зарегистрированная в Кыргызстане, в свою очередь получила выгодный контракт на строительство угольной ТЭС мощностью 660 мегаватт в Джалал-Абадской области стоимостью 2,3 миллиарда долларов США.

Ее супруг Николай Коробовский получил Почетную грамоту Президента Российской Федерации Владимира Путина в знак признательности "За заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю работу". Среди этих заслуг - приобретение значительных активов на постсоветском пространстве через зарегистрированные в России компании с минимальным капиталом. Коробовский, в частности, является владельцем компании "АБ Энерго-Актив", зарегистрированной в Омске (Россия) и являющейся микропредприятием в соответствии с российским законодательством. Однако эта небольшая компания владеет 28 процентами акций российского гиганта теплоэнергетики ОАО "Подольский машиностроительный завод", расположенного в Подмосковье.

Коробовский также владеет ООО "Угольный разрез "Белалма", в котором работает всего один человек, но который, тем не менее, владеет угольным разрезом"Бел-Алма" в Кыргызстане. Другое микропредприятие Коробовского, киргизская компания ООО "Глобал Эксплорейшн Лимитед", получила право на использование Кара-Тытского угольного месторождения в Джалал-Абадской области. И вот тут-то интересы "коробовских" брачных компаний переплетаются. Как уже упоминалось ранее, в Джалал-Абаде планируется построить угольную электростанцию силами киргизской компании Арины Коробовской AB Energo, а уголь для построенной электростанции будет поставлять шахта ее мужа, предполагает Portal Informacyjny.

Издание подчеркивает, что запутанная сеть связей российского олигарха требует тщательного изучения, так как схема, в которой задействована польская компания, импортирующая российский уголь с 2005-го года, может быть ключевым элементом для обхода санкций, введенных непосредственно против России, с целью скрыть происхождение сырья.

"Скрытая продажа российского угля представляет собой серьезную угрозу энергетической безопасности Польши. Даже если он действительно добывается в Казахстане, он все равно является источником прибыли для российских олигархов, которые создают военную экономику России и участвуют в финансировании жестокой войны против Украины. Диплом Владимира Путина для Николая Короновского должен стать предупреждающим знаком против ведения бизнеса с любой из компаний, принадлежащих ему и его жене", - резюмирует Portal Informacyjny.

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