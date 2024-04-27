В таких комиксах среди "героев" есть российский оккупант, который подозревается в организации убийств в Буче.

Российским школам раздадут Z-комиксы, в которых будут рассказывать о "бандеровцах" и "героях СВО". 22 "графические новеллы" написал пропутинский писатель Олег Рой по заказу общества "Знание", проиллюстрировали такие комиксы студенты университета "Синергия". Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

В этих историях рассказывается своя версия страны-агрессора о начале войны. Там отмечается, что российская разведка опередила "украинских нацистов", которые "рассчитывали нанести удар по донецкому ополчению и устроить на Донбассе геноцид".

Среди персонажей таких комиксов есть подозреваемый в организации массовых убийств в Буче полковник Азатбек Омурбеков.

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Первые экземпляры 2022 года уже получили школьники из Москвы, Волжского и оккупированного Луганска.

"С прошлого месяца комиксы стали поступать и в другие регионы: Оренбургскую область, Алтайский край, Екатеринбург, Камчатку, Санкт-Петербург, Пермский край, Омскую область. Разослать новеллы планируется во все школы страны", - добавили в сообщении Telegram-канала "Питер против мобилизации".

В свою очередь ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в мелитопольские, бердянские и приморские школы на временно оккупированной территории Запорожской области российские оккупанты завезли новые "методички" обучения детей.

"Подчеркивают "не поддаваться экстремизму" и не сопротивляться "оккупационной власти". Мра*ота не может справиться с украинским сопротивлением, которое оказывают даже дети и подростки. "Вишенкой" на торте стало признание коллаборационистов в рашизме, а также сравнение "пренебрежительных" и "простонародных" фамилий. Сюр", - написал он.

Российская пропаганда на оккупированных территориях Украины: последние новости

Как писал УНИАН, на временно оккупированной территории Херсонской области россияне открыли первый "полицейский" класс. Обучать российской пропаганде детей решили в селе Сивашское, оккупанты отметили, что такой класс на территории региона "является единственным".

"С этой целью оккупанты вводят в школах левобережья Херсонщины классы, в которых с детства будут готовить школьников к работе в силовых структурах РФ, называя это "патриотическим воспитанием"", - говорится в сообщении издания "ИРС-Юг".

Также сообщалось, что российские оккупанты будут свозить украинских подростков с оккупированных территорий на форум в Москву. Такой форум называется "Хранители истории" и "посвященный оправданию нацистской политики Кремля".

"Сборище запланировали на май, и ответственными за его проведение будет кремлевское "движение первых". Каждый регион получил количественный план участников массовки. Коллаборационисты на ВОТ сейчас формируют списки подростков, которых автобусами будут свозить в Москву", - отметили в сообщении Центра национального сопротивления.

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