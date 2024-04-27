Дипломат отметил, что сведения о количестве украинских мужчин призывного возраста в Польше пока "очень приблизительные".

Официальный Киев не обращался к польским властям по поводу возвращения в Украину мужчин призывного возраста.

Об этом посол Украины в Польше Василий Зварич заявил в интервью телеканалу TVN 24. На вопрос, понадобится ли украинской стороне помощь в перевозке граждан, у которых обнаружат просроченные документы, посол ответил, что в настоящее время Киев не обращался за подобной помощью к Польше.

"Думаю, все пройдет нормально, без паники", - сказал посол.

Комментируя решение Германии разрешить украинским мужчинам призывного возраста находиться в стране с просроченными паспортами, Зварич подчеркнул, что "это суверенное решение каждой страны, как вести себя с гражданами других стран".

"Мы не можем заставить. Главное, чтобы реализация акта о мобилизации была эффективной и прозрачной. Поэтому мы работаем над тем, чтобы разъяснить нашим гражданам, о чем идет речь", - сказал Зварич, подчеркнув, что людям "нечего бояться".

Дипломат также отметил, что сведения о количестве украинских мужчин призывного возраста в Польше пока "очень приблизительные". "Мы будем знать, когда этот закон будет имплементироваться, и когда каждый сможет подтвердить данные в пунктах сбора", - пояснил Зварич.

Кроме того дипломат отметил, что мужчинам не обязательно ехать в Украину, чтобы стать на воинский учет. "Когда новый закон вступит в силу, каждый будет знать, как обновить свои данные. Есть идея, что это можно было бы сделать дистанционно", - сказал посол.

Украинские мужчины в Польше

После приостановления консульских услуг для украинских мужчин в Варшаве 300 украинцев заблокировали паспортный сервис ГП "Документ" с требованием вернуть им паспорта. Люди возмущены, поскольку заплатили деньги, но не могут получить свой паспорт.

А 24 апреля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова помочь украинской стороне вернуть мужчин призывного возраста.

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