Выводы американских спецслужб не освобождают российского диктатора от окончательной ответственности.

Смерть Алексея Навального вызвала новую волну санкций против России, сорвала переговоры об обмене заключенными между РФ и Западом и ввела в замешательство российскую оппозицию. Владимир Путин, возможно, не планировал, что это произойдет так, как произошло.

Издание The Wall Street Journal пишет, что американские спецслужбы пришли к выводу, что Путин, скорее всего, не отдавал приказ убить Навального в тюремном лагере в феврале.

Отмечается, что такое мнение разделяют представители Центрального разведывательного управления, Управления директора национальной разведки и разведывательного подразделения Государственного департамента.

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Президент Байден и другие мировые лидеры считают Путина в конечном счете виновным, поскольку Кремль годами преследовал Навального, в том числе якобы пытался убить его в 2020 году и отправить в отдаленный ГУЛАГ. Но теперь США считают, что время смерти Навального было выбрано не по воле Путина.

Союзники Навального настаивают на том, что его смерть была срежиссирована Кремлем. В своем заявлении Леонид Волков отверг оценку американского разведывательного сообщества как наивную. По его словам, те, кто утверждает, что Путин не был в курсе, "явно ничего не понимают в том, как устроена современная Россия".

Славомир Дембски, директор Польского института международных отношений, поставил под сомнение оценку американского разведывательного сообщества.

"Навальный был очень ценным заключенным с политической точки зрения, и все знали, что Путин лично заинтересован в его судьбе. Шансы на такую непреднамеренную смерть невелики", - сказал он.

Поскольку он был последним оппозиционером в России, обладавшим достаточным политическим весом, чтобы рассматриваться как возможный лидер, его смерть, похоже, стала кульминацией длительной кампании Кремля по уничтожению или изгнанию любых возможных альтернатив Путину.

Смерть Навального - главные новости

16 февраля тюремная служба России сообщила, что Навальный упал без сознания после прогулки в колонии, где он отбывает наказание. В заявлении говорится, что прибывшие медики пытались привести его в чувство, но им это не удалось, и он умер.

За неделю до его смерти Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсуждали потенциальное предложение по обмену заключенными, которое могло бы освободить Навального, репортера WSJ Эвана Гершковича и экс-морского пехотинца США Пола Уилана. Взамен Кремль хотел получить Вадима Красикова, сотрудника российской разведки, осужденного в Германии за убийство грузинского диссидента.

За несколько дней до смерти Навального Путин сказал, что он согласен с идеей обмена Навального. Российский диктатор заявил, что единственным условием было то, что он никогда не вернется в Россию.

Кремль отрицает причастность государства к смерти и предыдущему отравлению Навального. В то же время соратники российского оппозиционера уверены, что их лидера убили по приказу Путина.

Стоит отметить, что Дональд Трамп заявил, что Путин "вероятно" причастен к смерти российского оппозиционера.

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