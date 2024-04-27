Она упала в 15 км от границы Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал резкое заявление против экс-главы правительства государства Матеуша Моравецкого - камнем преткновения стала ракетная атака по Украине и российская боеголовка, упавшая в 15 км от границы Польши.

Как отметил Туск в социальной сети X, десятки бомб и ракет упали сегодня на Львовщину. Он подчеркнул:

"Одна из них в 15 км от нашей границы. Тем временем Моравецкий разрабатывает совместную антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште. Глупость? Предательство? Или и то, и другое?".

Ранее Моравецкий говорил, что с позитивом смотрит на то, чтобы партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" присоединилась к его группе в Европарламенте ECR после июньских выборов. Он сказал, что открыт к такому сотрудничеству. "Это, конечно, будет частью дискуссий и переговоров", - заявлял Моравецкий в январе 2024 года.

Ракетная атака по Львовской области - главное

Утром Львовскую область атаковали различными типами ракет, включая "Кинжалы". Глава ОВА Максим Козицкий говорил, что по области есть попадания. Упоминалось о пожарах на объектах энергетической инфраструктуры Украины.

Позже в ОВА уточнили, что Россия атаковала объекты критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском и Червоноградском районах. Там есть разрушения.

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