Начальник службы спасения заявил, что в детстве тоже так делал.

В Краснодарском крае в городе Новороссийск слишком любознательный мальчик решил проверить, як работает игровой автомат, чтобы получить игрушку.

Он попытался залезть в устройство и крепко застрял, заявляют росСМИ. Обстоятельства случая описал начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров:

"К нам поступил вызов о том что любознательный пацан засунул голову в отверстие для получения игрушек в игровом автомате и застрял".

Госслужащий РФ уточнил, что голову ребенка вытягивали при помощи слесарного инструмента - в автомате вырезали отверстие, чтобы помочь парню.

При этом Одеров сослался на "поучительную" историю из личного опыта, когда с другом в детстве точно также полез головой в автомат. "Но голова у меня туда не пролезла зато при помощи палки мы пытались что-то там раздвинуть", - уточнил он.

Мужчина призвал детей в РФ не повторят ошибок взрослых. "Мы уже все это прошли хорошего там ничего нет", - заявил россиянин.

В Бурятии у "военного-героя" украли унитаз

Тем временем в Бурятии "герой СВО" стал жертвой туалетного воровства: его дом обнесли неизвестные грабители, украв унитаз. Также расковыряли пол, от дома почти ничего не осталось - жаловался оккупант российским пропагандистам.

Как известно, в России красть унитазы - популярная практика. В начале полномасштабной войны с Украиной россияне также крали все, что плохо лежала. Среди их трофеев были унитазы, чужое нижнее белье и другая "роскошь". Об этом говорилось в сюжете проекта FreeДом.

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