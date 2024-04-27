Известный филолог Украины объяснил, говорить "брюки" - допустимо в украинском языке?

Известный учитель Украины, автор учебников по украинскому языку Александр Авраменко напомнил, как правильно сказать - "брюки" или "штаны".

Языковед обратил внимание на то, что еще несколько лет назад на улицах можно было увидеть различные объявления о продаже одежды. В частности, маркетинг предлагал вывески вроде: "Самые дешевые брюки". И здесь мы видим сразу две ошибки, объяснил Авраменко в рамках своего урока.

Главная заключается в том, что мы говорим в украинском вместо "брюк" - "штаны", подчеркнул филолог.

"Наши словари не знают слова "брюки". Русскому слову "брюки" соответствуют украинское "штаны". Но прилагательное "брючный" в нашем языке все же есть. Например, брючный костюм", - пояснил Авраменко.

Вторая ошибка - "самый". Для того чтобы в украинском языке выразить высокую степень признака чего-либо, не употребляем этот элемент - это банальный суржик, сказал языковед. На его месте следует употреблять приставку "най". "Наприклад, не самий дешевий, а найдешевший. Або ж не самий смачний, а найсмачніший", - акцентировал Авраменко.

Слово "Фейсбук" - как поставить в местный падеж

Мы сидим в "Фейсбуке" или в "Фейсбуке"? Многие украинцы не знают, как поставить это существительное в местный падеж, чтобы высказаться о социальной сети. На этом в одном из уроков также останавливался учитель Авраменко. Как следует высказаться - смотри в материале.

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