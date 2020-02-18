Специалисты объяснили, можно ли заразиться коронавирусом через посылки из Китая (видео)

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавирус. ВОЗ дала новому вирусу официальное название Covid-19.

Товары, поступающие в Украину из Китая, не подвергаются специальной дезинфекции.

Об этом сообщил в комментарии ТСН первый заместитель гендиректора «Укрпочты» Александр Перцовский.

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«Мы четко руководствуемся рекомендациям ВОЗ, Всемирного почтового союза. Они никаких ограничений в том, как обрабатываются посылки, не вводят», – сказал он.

С этим соглашаются и специалисты Центра общественного здоровья. По их словам, коронавирус может выживать только в биологических жидкостях.

«Коронавирус живет на поверхностях, если говорить о максимальном сроке – 9 дней. Вообще, средний срок – до 6 дней. Поэтому, если вы получаете посылку с Китая, до этого времени вирус в любом случае теряет свою заразность», – пояснил специалист отдела инфекционного контроля Центра Роман Колесник.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса. ВОЗ дала новому вирусу официальное название Covid-19.

Жертвами нового типа коронавируса Covid-19 по состоянию на утро, 18 февраля, в мире стали 1 873 людей. В то же время 12 803 больных удалось вылечить.