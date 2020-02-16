В Украине не зафиксирован китайский коронавирус – Минздрав

От нового коронавируса в мире скончались уже более 1,6 человек.

В Украине не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

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«По состоянию на 16 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 69 тысяч 261 лабораторно подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1669 - летальные», - говорится в сообщении.

В Минздраве добавляют, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Он передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

По последним данным, в Китае количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа составляет 68 тысяч 500, от последствий заражения погибли 1665 человек. Уже третий день подряд фиксируется снижение числа умерших..