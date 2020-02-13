В Ужгороде в инфекционную больницу обратился китаец, его изолировали – журналист

Журналист подчеркнул, что это подтвердил директор Закарпатской областной инфекционной больницы Михаил Поляк.

Вчера, 12 февраля, в Закарпатскую областную инфекционную больницу обратился гражданин Китая, который приехал в Ужгород из Китая с пересадками в Дубае и Киеве.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщает местный журналист Виталий Глагола.

«Вчера в Закарпатскую областную инфекционную больницу обратился гражданин Китая, который приехал в Ужгород из Китая с пересадками в Дубае и Киеве. Он обратился в больницу сам, добровольно. Вчера его изолировали, но никаких клинических показателей у него не обнаружили. Хотя, инкубационный период длится 2 недели, – поэтому его изолировали в специальный бокс. Сейчас врачи за ним наблюдают», – говорится в сообщении.

Журналист подчеркнул, что это подтвердил директор Закарпатской областной инфекционной больницы Михаил Поляк.

Глагола также отметил, что экспресс-тестов для выявления коронавируса в Ужгороде нет, и в Украине этот вирус можно выявить только лабораторно в Минздраве в Киеве.