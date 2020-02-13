Во Львове 30 школ начали учебу после карантина

Еще несколько десятков учебных заведений, которые приостанавливали обучение с прошлой недели, вернутся к работе с понедельника, 17 февраля.

В четверг, 13 февраля, с вынужденных каникул к образовательному процессу вернулись 30 школ Львова. Ранее в этих учебных заведениях временно приостанавливали обучение в связи с массовой заболеваемостью учеников гриппом.

Читайте такжеНекоторые львовские школы продлили карантин из-за гриппа и ОРВИ

Как сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, речь идет о: лицее международных отношений им. В. Стуса, ПШ «Колокольчик», школы № 1, 9, 22, 24, 28, 29, 30, 40, 43, 44, 54, 60, 62, 67, 68, 71, 78, 87, 99, «Дывосвит», «Интеллект», лицее № 18, 66, 75, 81, Львовский художественный лицей, гимназия «ранняя Весна», НПК ШЕЛ.

Еще несколько десятков учебных заведений, которые приостанавливали обучение с прошлой недели, вернутся к работе с понедельника, 17 февраля. Это школы № 3, 7, 10, 13, 20, 23, 36, 41, 42, 49, 50, 55, 65, 72, 74, 77, 82, 84, 90, 95, 98, 100, «Берегиня», «Рассвет», «Пертоцвит», «Лидер», гимназия «Тривита», лицее № 2, 5, 6, 8, 17, 21, 31, 37, 38, 45, 46, 51, 52, 57, 70, 92, 93, 94, 96, «Просвещение», «Галицкий», «Надежда», «Шевченковский», школа-гимназия «Шептицких», ЧШ «Родничок», ЧШ «Школа радости», ЧШ «Арника», лицее им. В. Симоненко и им. И. Пулюя, Львовская лингвистическая гимназия, Классическая гимназия, Юридическая гимназия, гимназия «Престиж», гимназия «Евшан», ЧШ «Один, два, три», НПК «София», ЛУГГ, лицей «Львовский» и «Орияна».

13 и 14 февраля включительно также приостановят обучения: СОШ № 10, 32, 63, 91 и Львовский физико-математический лицей-интернат.