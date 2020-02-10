В Киеве на карантин закрыли почти три сотни школ

В 10 заведениях уже возобновили учебный процесс.

В Киеве приостановлен учебный процесс в 285 школах из-за гриппа и ОРВИ.

Как сообщает пресс-служба столичной госадминистрации, об этом рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По данным Департамента образования и науки, образовательный процесс приостановлен в 251 школе полностью и в 34 школах - частично. В 10 заведениях уже возобновили обучение.

За шестую неделю года в Киеве зарегистрировали 15 210 больных гриппом и ОРВИ. В целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10,5% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, детей заболело – 9 802 (рост на 7,4%), взрослых – 5408 человека (рост на 16,6%).

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Поворозник сообщил, что в медицинские учреждения за 5-ю неделю госпитализированы 302 человека, из них 218 – дети.

Как сообщал УНИАН, некоторые львовские школы продлили карантин из-за гриппа и ОРВИ.