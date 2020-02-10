Некоторые львовские школы продлили карантин из-за гриппа и ОРВИ

До 14 февраля во Львове на карантине будет находиться почти три десятка школ.

В понедельник, 10 февраля, 29 львовских школ приостановили обучение из-за того, что количество больных учащихся достаточно высокое.

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Как сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, часть учебных заведений продолжила "карантин" еще с прошлой недели. В частности, на карантине остаются лицей международных отношений им. В. Стуса, школы № 1, 9, 22, 23, 29, 30, 43, 44, 54, 67, 71, 72, 78, «Дывосвит», лицеи № 66, № 81 и ЧШ «Колокольчик» - до 12 февраля.

В среду, 12 февраля, не будут учиться ученики СОШ № 24, 27 (только 1-4 классы), 28, 52, 63, 68, 75, 91, 97, 98, «Берегиня», гимназия «Тривита», Львовская академическая гимназия, лицеи № 2, 45, «Просвещение», «Галицкий» и лицей им. В. Симоненко, а также школы № 3, 36, 50, 60, 74, 95, 99, лицеи 18, 57, 93, «Надежда», «Железнодорожный» и ЧШ «Арника».

11 февраля планирует возобновить образовательный процесс лицей им. И. Пулюя. А в школе-гимназии «Шептицких», ЧШ «Родничок», ЧШ «Школа радости», школах «Рассвет», «Первоцвет», «Лидер», № 7, 13, 20, 41, 42, 49, 55, 65, 77, 82, 84, 90, Львовской лингвистической гимназии, Классической гимназии, Юридической гимназии, лицеях № 5, 8, 37, 38, 46, гимназии «Престиж», НПК «Один, два, три» и «София» обучения не будет до 14 февраля включительно.