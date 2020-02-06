Школы Ивано-Франковска из-за гриппа и ОРВИ закрывают на карантин

Предварительно, карантин продлится до 16 февраля включительно.

Во всех общеобразовательных учебных заведениях Ивано-Франковска из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ с 7 февраля приостанавливается учебный процесс.

Как сообщили УНИАН в Ивано-Франковском горисполкоме, соответствующее решение было принято сегодня, 6 февраля, на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Принято решение с 7 по 16 февраля включительно ограничить обучение в общеобразовательных заведениях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение обусловлено тем, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивано-Франковске превысил порог на 20%. Карантин введен с целью уменьшения рисков распространения вирусных инфекций.

Дошкольные и внешкольные учреждения будут работать в обычном режиме.