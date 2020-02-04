Украинцы смогут за госсредства лечить за границей некоторые виды рака - Минздрав

По программе медицинских гарантий в Украине будут предоставлять услуги по раннему выявлению наиболее распространенных онкологических заболеваний, в частности, рака молочной железы, легких, желудка и других.

Украинцы смогут лечить за государственные средства за рубежом виды рака, по которым в Украине медицинскую помощь не предоставляют.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины Андрей Семиволос на пресс-конференции в Киеве, которая проводилась по случаю Всемирного дня борьбы против рака.

«Программа лечения украинцев за рубежом, предоставление той помощи, которой в нашей стране нет, в этом году остается. И она была несколько увеличена по сравнению с предыдущими годами. Достаточно часто речь идет о трансплантации. У людей с онкологическими заболеваниями - это трансплантация костного мозга», - сказал он.

Вместе с тем, Семиволос отметил, что планируется как можно скорее создать соответствующую систему медуслуг в Украине. «С введением системы трансплантации в Украине, мы надеемся, потребность пациентов в лечении за рубежом будет уменьшена в разы. И останутся за рубежом только те методы лечения, которые либо в странах-лидерах, которые это внедряют, или это еще не во всем мире», - добавил он.

В свою очередь, представитель Национальной службы здоровья Украины Алена Горошко напомнила, что с 1 апреля 2020 года в Украине начнет работать в полном объеме программа медицинских гарантий, которая включает в себя некоторые меры предотвращения, выявления и лечения онкологических заболеваний. «Понимая, насколько распространенной является проблема онкологических заболеваний в Украине, которые являются второй причиной смертности в нашей стране, в рамках программы медицинских гарантий предусмотрены специальные услуги, которые отнесены к категории приоритетных услуг, - раннего выявления наиболее распространенных онкологических заболеваний. Речь идет о раннем выявлении таких типов рака, как рак молочной железы, легких, желудка, матки и других. На эту программу в 2020 году предусмотрен 1 млрд грн, и она будет сконцентрирована на людях старшего возраста. Это вызвано тем, что с возрастом возрастает вероятность развития онкологических заболеваний, и именно эта категория людей должна получать больше внимания от системы здравоохранения по раннему выявлению. Такие услуги можно будет получить по направлению врача «первички», или специалиста, у которого обслуживается пациент, если подозревается новообразование», - пояснила Горошко.

Читайте такжеСупрун объяснила, как поддержать онкобольного человека

По ее словам, для людей, у кого уже диагностировано онкозаболевание, государственная программа медицинских гарантий предусматривает 100% оплаты за химиотерапевтическое, радиологическое и хирургическое лечение.

Она сообщила, что на сайте Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) будет обнародован перечень учреждений в Украине, которые предоставляют тот или иной вид лечения, и к которым можно обратиться за получением медпомощи.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября 2019 года Кабинет министров Украины принял программу медицинских гарантий, которая заработает с 1 апреля 2020 года, дав старт второй волне трансформации системы здравоохранения.

Программа медицинских гарантий для населения будет действовать для всех видов помощи: первичной, специализированной, высокоспециализированной, экстренной, паллиативной, медицинской реабилитации и реимбурсации лекарств. Государство будет финансировать такие услуги через Национальную службу здоровья Украины.

Согласно решению правительства, с 1 января 2020 года продолжается финансирование из госбюджета медицинских услуг для предоставления первичной медицинской помощи, продолжается программа «Доступные лекарства», которая будет расширяться.

5 января 2020 Министерство здравоохранения Украины обнародовало перечень гарантированных бесплатных для пациентов услуг, предоставляемых с 1 апреля 2020 года по пяти направлениям: лечение острого инфаркта миокарда; лечение острого мозгового инсульта; помощь при родах; неонатальная помощь; эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.