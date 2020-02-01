У жительницы Ривне, госпитализированной после возвращения из Китая, коронавируса не обнаружили

Девушку госпитализировали в больницу с повышенной температурой, насморком и кашлем. Медикам она рассказала, что на днях вернулась из Китая.

У жительницы Ривне, госпитализированной после возвращения из Китая, медики обнаружили аденовирус.

Как передает корреспондент УНИАН, специалисты Государственного учреждения «Ривненский областной лабораторный центр МЗ Украины» 31 января до поздней ночи работали над выявлением причин насморка у госпитализированной после возвращения из Китая ровенчанки. Об этом сообщил руководитель учреждения Роман Сафонов.

Читайте такжеЭксперт объяснила, стоит ли украинцам делать прививки от гриппа во время эпидемии вируса (видео)

«Девушка из волшебного города Иу, похоже, можно спокойно отпускать домой. Причиной насморка и першения в горле был аденовирус. Спи спокойно, Ривне», - отмечает Роман Сафонов.

Девушку госпитализировали в больницу с повышенной температурой, насморком и кашлем. Медикам она рассказала, что на днях вернулась из Китая.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 1 февраля количество больных на коронавирус увеличилось до 11 791 человек. Число случаев заболевания за сутки увеличилось на 2102 случая. От вируса умерло уже 259 человек.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрирован.