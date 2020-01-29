В школах Измаила на Одесщине объявили карантин из-за гриппа и ОРВИ

Занятия во всех общеобразовательных учебных заведениях города приостановлены до 5 февраля включительно.

В школах города Измаил Одесской области в связи из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом с 30 января введен карантин.

Как сообщили УНИАН пресс-службе Измаильского городского совета, соответствующий приказ издан руководством отдела образования Измаильского горсовета.

Согласно документу, занятия во всех общеобразовательных учебных заведениях города прекращены по 5 февраля включительно.

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На данный период будут также прекращены все запланированные школами культурно-массовые, а также спортивные мероприятия.

«Закрываются также внешкольные учреждения, где есть большое скопление детей. На данный момент эпидпорог в нашем городе не превышен, однако с каждым днем количество заболевших детей увеличивается на 5-7%... Если на среду, 5 февраля, ситуация не улучшится, вынужденные школьные каникулы продлят», - сообщили в пресс-службе.

Отдельные учебные заведения в Измаиле были закрыты на карантин несколько дней назад. В частности, накануне городской голова Андрей Абрамченко заявил, что в связи с ростом случаев заболеваемости ОРВИ и единичными случаями ветряной оспой с 29 января приостановлен учебный процесс в школах №№1, 9 и 10, в третьей школе - еще в двух классах (первом и четвертом), в детсаду «Гвоздичка» и в ряде групп детсадов «Парус» и «Березка».

28 января для проведения профилактических мероприятий временно приостановлены занятия в Измаильском украинском лицее им. Шевченко и в общеобразовательной школе №2.

Также с 27 января на профилактику закрыты детсад «Ручеек» и ряд групп в детсаду «Теремок».

Предполагалось, что профилактика продлится не более пяти дней.

Как сообщал УНИАН, в Одессе из-за превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ с 29 января в школах города на две недели вводится карантин.

Справка УНИАН. Город Измаил является административным центром одноименного района на юге Одесской области. Является вторым по величине (после Одессы) городом региона, город областного значения. В нем проживают более 70 тыс. человек.