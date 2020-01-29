В Минздраве заявили об усилении мер безопасности для защиты украинцев от коронавируса из Китая

В министерстве отмечают, что вакцин и специфических лекарств от коронавируса 2019-nCoV не существует. Гражданам следует придерживаться стандартных мер профилактики ОРВИ.

В Министерстве здравоохранения Украины заявили об усилении мер безопасности для защиты украинцев от коронавируса из Китая.

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Об этом сообщается на Правительственном портале.

«Ситуация с распространением коронавируса 2019-nCoV в мире требует особого внимания ... Ранее сообщалось о 4-х подозрениях на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине. Все случаи не подтвердились», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по оценкам ВОЗ риски распространения этого штамма вируса остаются высокими как на региональном, так и на глобальном уровне.

В Минздраве отметили, что с целью обеспечения раннего выявления возможных случаев нового вируса и принятия соответствующих противоэпидемических мероприятий Центром общественного здоровья были разосланы и разъяснены региональным эпидемиологическим службам инструкции ВОЗ.

Также были разработаны и разъяснены: критерии определения случаев инфекции; опросник для пациентов с подозрением на вирус 2019-nCoV; рекомендации по отбору, хранению и транспортировке анализов, рекомендации по профилактике инфекций и инфекционному контролю во время оказания медицинской помощи при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, алгоритм и тактика действий врача в случае подозрения на коронавирус 2019-nCoV; диагностический алгоритм для определения коронавируса 2019-nCoV методом исключения.

«Учитывая информацию об эпидемическом распространении коронавируса 2019-nCoV и наличие прямого авиасообщения с Китаем, на соответствующих санитарно-карантинных пунктах (СКП) в аэропорту «Борисполь» усилены команды быстрого реагирования и эпидемиологов. СКП переведены в круглосуточный режим работы. Также обеспечено дежурство бригад скорой медицинской помощи», - отмечают в Минздраве.

Указывается, что специалисты санитарно-карантинного подразделения подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами. Путешественники с симптомами заболевания будут направляться на дальнейшее медицинское обследование. Кроме того, всем путешествующим предоставляется актуальная информация по предупреждению заболевания.

По данным ВОЗ тяжелое течение коронавирусной инфекции проявятся пневмонией. Одним из основных методов терапии является оксигенотерапия. Все отделения интенсивной терапии на 100% обеспечены кислородом.

Все меры по недопущению заноса и распространения коронавируса на территории Украины и рекомендации утверждены приказом Минздрава Украины.

Минздрав отмечает, что вакцин и специфических лекарств от коронавируса 2019-nCoV не существует. Гражданам следует соблюдать стандартные меры профилактики ОРВИ.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 12 суток.

Случаи обнаружения коронавируса уже зафиксированы во многих странах мира.