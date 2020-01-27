В Украине планируют выпускать ежедневный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса - СНБО

В СНБО по поручению президента провели совещание о ситуации с распространением коронавируса.

В Украине планируют выпускать ежедневный бюллетень для информирования о ситуации с распространением коронавируса.

Об этом шла речь на совещании оперативной группы по вопросам мониторинга и анализа ситуации с распространением нового коронавируса (2019-n-CoV), сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны.

Совещание состоялось по поручению президента Владимира Зеленского под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова.

На совещании Данилов отметил приоритетность организации компетентными органами, прежде всего украинским дипломатическими представительствами, полного учета украинских граждан, находящихся на территории КНР, сбора информации о них и установления контактов.

«Министерству здравоохранения поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации с распространением коронавируса путем предоставления соответствующих рекомендаций о признаках вируса; меры по его предотвращению и лечению. Кроме того, Минздраву совместно с Центром общественного здоровья поручено усилить возможности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации гражданам», - говорится в сообщении.

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Также, сообщили в СНБО, планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине.

Министерству финансов поручено при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием.

Посольство Украины в КНР должно рекомендовать украинским гражданам покинуть территорию Китая, а Министерство иностранных дел - воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

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По состоянию на 27 января случаи заболевания уже выявлены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии.

Количество заболевших в Китае составляет 2794 человека, умерли 80 человек.