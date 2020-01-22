В Киеве трое детей отравились неизвестным веществом - их госпитализировали прямо из школы
17:14, 22 января 2020Страна
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Дети госпитализированы в Охматдет.
Пока нет информации о состоянии здоровья детей / фото УНИАН
В Киеве из одной из школ с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом» госпитализированы трое подростков.
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Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Наталия Вишневская. По ее словам, госпитализированы трое мальчиков.
«Медики скорой госпитализировали детей в Охматдет (заведение подчинено Минздраву - УНИАН) с предварительным диагнозом «отравление неизвестным токсичным веществом», - сказала она.
О состоянии здоровья школьников в данный момент у Вишневской информации нет.
Ранее в Черниговской области трое детей отравились неизвестным веществом, один ребенок умер в реанимации райбольницы.
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