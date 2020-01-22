В Киеве трое детей отравились неизвестным веществом - их госпитализировали прямо из школы

Дети госпитализированы в Охматдет.

В Киеве из одной из школ с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом» госпитализированы трое подростков.

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Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Наталия Вишневская. По ее словам, госпитализированы трое мальчиков.

«Медики скорой госпитализировали детей в Охматдет (заведение подчинено Минздраву - УНИАН) с предварительным диагнозом «отравление неизвестным токсичным веществом», - сказала она.

О состоянии здоровья школьников в данный момент у Вишневской информации нет.

Ранее в Черниговской области трое детей отравились неизвестным веществом, один ребенок умер в реанимации райбольницы.