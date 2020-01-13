В Киевском центре крови почти закончились ее запасы, доноров просят помочь

Каждая донация может спасти три жизни.

Киевский городской центр крови призывает стать донором, потому что в запасах почти не осталось крови для переливаний больным.

Читайте такжеВ Украине хотят перенести на час запуск системы трансплантации

Об этом сообщили на официальной странице центра в Facebook. "На сегодня наши запасы крови критически малы во всех группах. Каждая ваша донация может спасти 3 жизни! Мы ждем Вас с 8:00 до 14:00 в будние дни по адресам: ул. Берлинского, 12 (м. "Дорогожичи"), вул. Пимоненко, 8 (м. "Лукьяновка")", - говорится в сообщении.

Напомним, что донором может стать здоровый совершеннолетний человек с весом более 50 кг, который не употреблял лекарства предыдущие 78 часов и 48 часов - алкоголь. За два дня до сдачи крови нужно исключить из рациона жирную пищу. А за два часа отказаться от табака.

С собой обязательно нужно иметь паспорт и идентификационный номер. С памяткой для доноров подробно можно ознакомиться по ссылке.