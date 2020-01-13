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В Киевском центре крови почти закончились ее запасы, доноров просят помочь

17:09, 13 января 2020
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Кто может стать донором, рассказали в центре крови / фото УНИАН

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Об этом сообщили на официальной странице центра в Facebook. "На сегодня наши запасы крови критически малы во всех группах. Каждая ваша донация может спасти 3 жизни! Мы ждем Вас с 8:00 до 14:00 в будние дни по адресам: ул. Берлинского, 12 (м. "Дорогожичи"), вул. Пимоненко, 8 (м. "Лукьяновка")", - говорится в сообщении.

Напомним, что донором может стать здоровый совершеннолетний человек с весом более 50 кг, который не употреблял лекарства предыдущие 78 часов и 48 часов - алкоголь. За два дня до сдачи крови нужно исключить из рациона жирную пищу. А за два часа отказаться от табака.

С собой обязательно нужно иметь паспорт и идентификационный номер. С памяткой для доноров подробно можно ознакомиться по ссылке.

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