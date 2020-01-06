Медицина в Украине: что изменится в 2020 году

С апреля 2020 года в Украине будет введена Программа медицинских гарантий.

В 2020 году в Украине стартует второй этап медицинской реформы. Измененная система успешно функционирует на первичном уровне и охватывает услуги семейного врача, терапевта и педиатра.

В текущем году изменения произойдут в специализированной и высокоспециализированной медицине. Кроме того, стартует программа медицинских гарантий. Комплексная система медицинского обслуживания будет бесплатной для украинцев, однако есть нюансы, при которых она может стать платной, пишет "РБК-Украина".

С апреля 2020 года в Украине будет введена Программа медицинских гарантий. Она включает в себя шесть видов медицинской помощи: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств. Это означает, что в апреле 2020 года принцип "деньги следуют за пациентом" заработает на всех уровнях медицинской помощи. Деньги за оказанные пациентам медуслуги будет перечислять больницам Национальная служба здоровья Украины. Так уже работает первичный уровень – услуги терапевтов, семейных врачей и педиатров.

Читайте такжеВ Украине заработал онлайн-сервис по выбору врача (видео)

Для пациента это означает, что медуслуги он уже оплатил налогами, а государство перечисляет деньги в больницу напрямую.

Но не все услуги будут бесплатными. Например, останется платной стоматология (кроме экстренных случаев), а также косметологические процедуры, массаж и некоторые другие. Если вдруг в больнице намекнут на оплату или выдадут список того, что надо докупить – нужно звонить на горячую линию НСЗУ 1677.

Но чтобы услуги были бесплатными, пациент должен соблюдать ряд правил. К примеру, если человек придет к врачу вторички (например, к хирургу) сам, без направления, то больница имеет право выставить ему счет за консультацию. Чтобы прийти бесплатно, надо получить направление у семейного врача, с которым подписана декларация. Без направления и бесплатно можно будет пойти к акушеру-гинекологу, стоматологу, педиатру, психиатру, наркологу. Также бесплатно и без направления будет предоставляться медпомощь при неотложных состояниях. Декларация с 2020 года становится доступом к бесплатной медицине. Для получения экстренной помощи декларация не нужна.

Более того, финансирование программы "Доступные лекарства" увеличат вдвое. Также в программу с 1 апреля 2020 добавят больше инсулина. Сегодняшняя редакция Реестра лекарственных средств от 15 августа 2019 года содержит 254 препарата, подлежащих реимбурсации, то есть возмещению (полному или частичному) для населения: 195 препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 45 препаратов для лечения диабета второго типа, 14 препаратов для лечения бронхиальной астмы. Из них 78 являются бесплатными для пациентов, другие – с небольшой доплатой.